HV71 vann premiären

HV71:s damer har haft en bra försäsong, under förra helgen vann de en träningsturneringen i Trollhättan med sex raka vinster. Den goda formen visade sig även under söndagen när de vann med 2-0 mot Modo. Det var mållöst under första och andra perioden, men när tredje startade kom målen. Sabrina Zollinger blev säsongens första målskytt när hon satte 1-0 och blev assisterad av Felizia Wikner Zienkiewicz. Kort därpå kom 2-0 av Jenni Asserholt som blev assisterad av Fanny Rask.