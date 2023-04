I region Jönköping ställs fler demensdiagnoser i primärvården

I Stockholm har under perioden 2018-2021 ställts 1 211 diagnoser per 100 000 invånare på patienter över 65 år i snitt per år när det gäller de vanligaste demenssjukdomarna. I Jönköping är den siffran 333. Statistiken gäller de tre diagnoserna Alzheimers sjukdom, Vaskulär demens och ospecificerad demens.

Ingen samlad statistik från primärvården

Enligt Björn Westerlind är en viktig förklaring till de stora skillnaderna i statistiken hur vården är organiserad. I många regioner ställs det enligt honom fler diagnoser när det gäller demenssjukdomar i primärvården, men det finns ingen samlad statistik över de diagnoser som ställs där.

– Det finns ett register, Svenska demensregistret, där vissa enheter är duktiga på att registrera och vissa lite sämre. Men det är inte obligatoriskt att registrera där, så den statistiken är långt ifrån heltäckande, säger Björn Westerlind.

I klippet hör du honom berätta om hur han ser på den bristen och på kompetensen inom primärvården.