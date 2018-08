Polisen fick under torsdagsmorgonen en anmälan om att det under natten varit inbrott på Folkets hus på Lasarettsgatan i Vetlanda. Tjuvarna hade tagit sig in genom att krossa fönsterrutor och brutit upp en dörr.

Polisen har varit på plats och gjort en brottsplatsundersökning för att försöka hitta spår efter tjuvarna. Det är oklart vad som stulits.