Inget snöfall – nu ställs Stråkenloppet in

Trots en en grön jul och en grön början på denna vinter trillade flera anmälningar in till Stråkenloppet under december och tidigt i januari. Men nu ställer arrangörerna in Stråkenloppet och betalar tillbaka inbetalda anmälningsavgifter, vilket Jönköpings-Posten var först att rapportera om.

Det är andra gången på 18 år som Stråkenloppet tvingats ställa in.

– Egentligen skulle detta beslut tas först på torsdag nästa vecka men vi vill redan nu ge er chansen att anmäla er till andra tävlingar, skriver arrangörerna för Stråkenloppet på sin hemsida.

Ger inte upp

Arrangörerna för Stråkenloppet hoppas nu på en bättre vinter år 2021.

Men en del arrangörer har inte givit upp hoppet, de hoppas nu på att snö kommer till februari. Lövhultsloppet och Rallarlopppet som körs senare i vinter har ännu inga uppgifter om att de ställer in loppen i år.

Så såg det ut när Stråkenloppet avgjordes förra året.