JIK vann på hemmaplan

Men segern satt hårt inne. JIK låg under med 0-2 men lyckades efter en stark sistaperiod vända matchen. Anton Hedin fick in två mål och kvitterade så att matchen gick till förlängning. Därefter sköt Rickard Hessmer in det tredje målet som blev segermål och matchen slutade till sist med 3-2 till hemmalagets favör.