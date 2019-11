Jönköpingsstudenter uppmanas resa hem från Hong Kong

Än så länge finns det inga uppgifter om studenterna kommer att resa hem eller inte. Men Karin Hermansson, avdelningschefen på internationella kontoret på Högskolan i Jönköping bekräftar att de varit i kontakt med de studenter från högskolan i Jönköping som studerar i Hong Kong och nu har man rekommenderat alla att resa hem.

– Den samlade lägesinformationen är anledningen till att vi nu ber dem att resa hem, sen får vi se om de gör det, säger Karin Hermansson.

Universiteten har stängt

Universiteten The Hong Kong Polytechnic University, City University of Hong Kong och The Education University of Hong Kong som har ett utbyte med Jönköping University, har nu stängt enligt Karin Hermansson. Eftersom studenterna därmed inte har något universitet att gå till rekommenderas studenterna att resa hem till Sverige.

– Vi har haft kontakt med alla och dom mår bra, vi har en löpande kontakt med Utrikesdepartementet, både i Stockholm och på plats i Hong Kong, vi följer situationen men har inte fattat några övriga beslut, säger hon.