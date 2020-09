Klart: Han ersätter Rune Backlund (C) som regionråd

Per Eriksson tillträder efter årsskiftet då Rune Backlund alltså lämnar efter att ha arbetat 14 år i Centerpartiets ledning i Jönköpings län. Backlund lämnar samtliga politiska uppdrag.

Per Eriksson lämnades som förslag från nomineringsgruppen.

– Nomineringsgruppen anser att vi med Per Eriksson får ett generationsskifte i ledningen för regiongruppen samt ett visionärt och tydligt ledarskap för framtiden. Per har ett genuint stöd inom Centerpartiet i länet där han idag är distriktsordförande, säger Anders Samuelsson, gruppledare i Jönköping på partiets webbsida.

Sluten omröstning

Per Eriksson är företagare från Stensjön i Nässjö kommun och distriktsordförande. Vid årsskiftet kommer han även ta över rollen som ordförande i ANA, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, där han idag sitter som ordinarie ledamot.

Saken avgjordes på distriktsstämman under en sluten omröstning som stod mellan Per Eriksson och Leif Andersson från Tranås, som nominerades av kretsen i just Tranås. Per Eriksson vann med 91 röster mot 33. En röst lades på en tredje kandidat.