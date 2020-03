Nedfallna träd och strömavbrott i länet. Foto: TT

Strömavbrott och träd på vägarna

SMHI har varnat för hårda stormbyar under torsdagsdygnet. De kraftiga vindarna har medfört att omkring 700 hushåll i länet drabbats av strömavbrott. Det har även kommit in många larm om träd över vägarna i länet under eftermiddagen.

Vid 15.30 på torsdagseftermiddagen var ungefär 700 hushåll i länet strömlösa, de flesta i Gislaveds kommun. Även trafiken har påverkats av de starka vindarna och vid ett flertal tillfällen under dagen har träd fallit över vägarna. Två träd har bland annat trillat över riksväg 153 och någon form av plåt ska ha landat på vägen. På E4 vid Värnamo Södra blåste hastighetsskyltar ner. Räddningstjänsten hade vid 15-tiden fått bort de hinder som funnits på vägarna och berättar om en bra beredskap framåt kvällen. Dela Dela

