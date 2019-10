Koalitionen drar tillbaka förslaget om kyld mat efter kritiken

Under torsdagens kommunfullmäktigemöte är den styrande koalitionens budget den största punkten. Men mitt under debatten berättar Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande, att de drar tillbaka det omdiskuterade förslaget om kyld mat till äldre som har hemtjänst, det uppger Jönköpings-Posten

– Vi stryker kall mat, det har skapat oro och reaktioner, säger hon till tidningen.

Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna hade lagt sina egna förslag emot förslaget, dessa var även något Sverigedemokraterna var beredda att ställa sig bakom.

Artikeln uppdateras.