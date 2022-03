Kökrock på riksväg 40

Runt klockan 06:45 på onsdagen kom larmet från SOS om att en kökrock inträffat på riksväg 40 och att flera fordon är inblandade. Olyckan inträffade mellan Rogberga och Åkarp i riktning mot Jönköping.

Upprinnelsen var att en bil körde in i mitträcket, sedan kom en annan bil och körde in i den bilen. Då bärgare sedan var på plats ska ytterligare en bil ha kört in i de stillastående fordonen.

– Det är kraftigt begränsad framkomlighet in mot Jönköping, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Minst en till sjukhus

Räddningstjänsten uppger att minst en person har förts till sjukhus med ambulans. Skadeläget är inte känt.

Ett par bilar kommer att behöva bärgas. Trafikverket uppger att vägen ska vara framkomlig igen runt klockan 08:15.