Köttbullens egen fest i Mariannelund

Det kommer att dofta stekt kött, lök och kryddpeppar över Mariannelund under lördagen. För andra året i rad så blir det köttbullefest. De som vill vara med och tävla om att ha gjort de godaste köttbullarna lämnar in sina bidrag i Aktivt centrums lokaler vid lunchtid. Där väntar en stor jury som under eftermiddagen ska provsmaka köttbullarna. Förra året var det 33 tävlande, men i år hoppas man på fler.

Framåt kvällen kommer sedan de godaste köttbullarna att koras.

Köttbullefesten är dock inte enbart för älskare av denna klassiska svenska rätt. Det kommer även att bli en rad aktiviteter och festligheter med gympapass, femkamp, och musik.