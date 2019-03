Kraftsamling mot brottslighet har gett effekt

Polisen på Höglandet har under det senaste året testat ett nytt sätt att jobba på där man under så kallade operationer under några veckor kraftsamlar mot specifik brottslighet. Och metoden har gett goda resultat.

Det är både genom underrättelseverksamhet och genom tips från allmänheten som målet för de så kallade operationerna bestäms. Det kan till exempel handla om insatser mot narkotika eller trafikbrott. Under 2018 genomfördes sex stycken operationer som pågick i två till tre veckor vardera. – Istället för att göra nålstick hela tiden ville vi ibland slå till med hela släggan så att säga, för att få en större effekt, säger Jonas Lindell, chef för lokalpolisområde Höglandet. Beslag av narkotika och vapen Kraftsamlingen görs med den egna personalen i området men samtidigt skjuts också resurser till i form av utredare, hund- och trafikenheter. Vad är skillnaden då mot hur ni jobbade tidigare? – Vi jobbade mot själva problematiken tidigare men det blev mer i linjeverksamheten. Det blev varje dag med mindre resurs istället för nu då vi kraftsamlar. Och enligt Jonas Lindell har det nya arbetssättet gett goda resultat. Under den senaste operationen som gjordes i Sävsjö rapporterades ett 20-tal personer för innehav av narkotika och flera beslag av både narkotika och vapen gjordes. Brott som kanske annars inte hade upptäckts, menar han. – Nej, jag tror inte att vi under en vecka hade fångat in den mängden. Det här handlar om effekten av att vi har kraftsamlat och jobbat underrättelsebaserat. Ytterligare en effekt med det nya arbetssättet har Jonas Lindell märkt på sin personal. – Drivet hos medarbetarna ökar när man kraftsamlar och arbetar mer i team. Det är väldigt positivt. Dela Dela

