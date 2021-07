Kvinna allvarligt skadad efter trafikolycka

Efter singelolyckan som inträffade söder om Korsberga i Vetlanda kommun fick de två drabbade i 75-årsåldern, som färdades i personbilen, föras till sjukhus, enligt polisen. I väntan på ambulans stängdes vägen av under en kortare period och bilen fick bärgas.

Mannen uppges ha skadats lindrigt vid trafikolyckan medan kvinnan fick allvarliga skador, det är ännu oklart hur pass allvarligt skadad kvinnan är.

Kraftigt skyfall – många trafikolyckor

Under måndagskvällen har ett kraftigt skyfall dragit in över Jönköpings län, i samband med det har SOS fått in många larm om trafikolyckor, men också larm om skogsbränder, vattenskador och översvämningar.