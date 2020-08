Kvinna i 70-årsåldern försvunnen – stort sökpådrag

Polisen fick in larmet om den försvunna kvinnan vid 13.43 under fredagseftermiddagen. En sökinsats med hundpatrull och vanliga patruller pågår just nu.

Kvinnan sågs senast vid 12.15 nära Svinsjön som ligger vid gränsen till Gislaveds kommun, nära länsväg 636. Enligt polisen har hon inte någon mobiltelefon med sig och inget vatten, samtidigt som det är 25-30 grader varmt i området.

Polisen vill nu ha allmänhetens hjälp. Kvinnan är klädd i lila tröja och gummistövlar. Hon är lång och smal med vitt hår. Hon ska enligt polisen ha svårt att gå och hålla balansen.