Läkaren varnar: ”Sömnmedel kan leda till beroende”

Ungefär fyra av tio länsbor lider av sömnstörningar, enligt Folkhälsomyndigheten. Ett problem som ökat de senaste åren och lett till att fler får sömnmedel.

– Ibland kan det finnas medicinska orsaker till att det behövs men generellt är det en dålig utveckling, säger läkaren Mats Osbeck.

Under 2019 skrevs det ut 47 120 dygnsdoser sömnmedel per 1000 invånare inom Region Jönköpings län. Det kan jämföras med närmare 39500 dygnsdoser per tusen invånare under 2016.

”Vi måste tänka brett när en patient söker vård”

Men läkare i Jönköpings län varnar nu för riskerna. Enligt Mats Osbeck är medicinerna beroendeframkallande och kan leda till kognitiva förändringar om de används under längre perioder.

Hör mer i klippet ovan

– Sömnmedel är ofta en akut behandling. Man måste tänka brett när en patient söker hjälp för sömnproblem och gå till botten med vad det beror på, säger Mats Osbäck, specialist i allmänmedicin.

Kan det vara så att ni läkare skriver ut sömnmedel för lätt?

– Nej det tror jag inte.