Landsbygden i fokus på Elmia under helgen

Annie Lööf (C) och Anna-Caren Sätherberg (S) var i Jönköping under lördagen för att diskutera landsbygd. Foto: Hanna Källebring/SVT

Under helgen arrangeras landsbygdsriksdagen på Elmia i Jönköping. Partiledaren Annie Lööf (C) och landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg (S) var två av deltagarna som diskuterade landsbygd under helgen.