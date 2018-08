Lärare lämnade ut känslig information om mobbad flicka

Enligt föräldrarna som skrivit till JO ska dottern under en längre tid känt sig mobbad av skolkamrater. När föräldrarna konfronterade läraren ska hon sagt att hon ska ta tag i problemet. Läraren frågade då dottern om det var ok att peka ut dem som hade mobbat henne, vilket flickan sade ok till.

Blev värre

Läraren ska ha samlat de inblandade och påtalat för dem att det som de sade på mötet var hemligt och inte fick spridas vidare. Dottern upplevde det hela som mycket jobbigt och pinsamt. Hon ska efteråt ha sagt till sina föräldrar att hon aldrig mer ville gå till skolan.

Enligt föräldrarna har det hela blivit värre för dottern. De flesta vill undvika henne och en del fortsätter att mobba henne. Föräldrarna är kritiska till att läraren inte frågade dem om det var ok att peka ut de som mobbade henne. De menar att hon är för ung för att kunna fatta ett sådant belut.

JO kräver svar

JO vill nu att Barn- och utbildningsnämnden i den berörda kommunen lämnar upplysning och yttrar sig över det som framförs i anmälan.