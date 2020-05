Larmet om olyckan kom in till polisen vid 08.30 under onsdagsmorgonen. Enligt polisen har lastbilen vält och blockerar hela vägen. Bärgare finns på plats och under arbetet med att forsla bort bilen är vägen avstängd i båda riktningarna. Arbetet beräknas ta flera timmar eftersom man även kommer behöva lasta om lasten.

Orsaken till olyckan är oklar, men en polisanmälan kommer att upprättas.

Enligt polisen var föraren vaken och talbar när de kom till platsen.