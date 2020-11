Fokus på vårdpersonalens löner i Moderaternas regionbudget

För några veckor sedan aviserade den styrande koalitionen i regionen 50 miljoner kronor i lönesatsning för vårdpersonal för 2021.

I Moderaternas skuggbudget som presenterades idag är motsvarande satsning 70 miljoner kronor för 2021. Moderaterna går också ut redan nu och säger att man i budgetarna för 2022 och 2023 vill lägga 130 miljoner respektive 190 miljoner kronor på vårdlöner.

Flyttad semester

Moderaterna har under coronapandemin lyft ersättningar till vårdpersonalen i olika sammahang och i budgeten finns också ersättning på 15 000 kr per vecka till varje vårdpersonal som fick flyttad semester inom semesterperioden i somras, och 30 000 kr per vecka som flyttades till utanför semesterperioden.

Moderaterna budgeterar också för att ersätta vårdpersonal som blev sjuk i covid med mellanskillnaden mellan sjuklön och ordinarie lön.

Ovanligt stor vårdbudget från koalitionen för 2021

Koalitionen i regionen la i slutet av september fram sin hälso- och sjukvårdsbudget för 2021 på 175 miljoner kronor utöver normal budget. Den största posten går till den uppskjutna vården på grund av corona. Mer om det i klippet nedan.