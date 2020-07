Man åtalas för flera fall av våldtäkt

Enligt åtalet tvingade sig mannen in i kvinnans bostad i Huskvarna i början av juni. Han ska ha misshandlat henne och våldtagit henne. I samband med händelsen ska han också ha tvingat in kvinnan i en bil och fört iväg henne. Under bilresan ska han ha hotat henne till livet.

Kvinnan ska senare med hjälp av sin syster ha kontaktat polisen och anmält mannen. Hon berättade då om tidigare övergrepp som han ska ha utsatt henne för. Mannen åtalas nu också för ytterligare två fall av våldtäkt under maj och juni mot kvinnan. Han kommer också ställas inför rätta vid Jönköpings tingsrätt för grov kvinnorfridskränkning, för flera fall fall av misshandel som han ska ha utsatt kvinnan för tidigare, då dom bodde ihop.

Den misstänkte mannen nekar i förhör till brott.