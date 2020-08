Man ska ha blivit intvingad i bil och misshandlad

Igår kväll under söndagen strax efter klockan 22 fick polisen ett samtal om en man i 25-årsåldern som kom in till länssjukhuset Ryhov, detta efter att han ska ha dragits in i en bil och blivit misshandlad vid A6-området i Jönköping.

Polisen som åkte till länssjukhuset Ryhov för att höra den drabbade mannen och upprätta en anmälan fick höra att mannen ska ha blivit intvingad i en bil, misshandlats, och sedan slängts ut ur bilen. Den drabbade mannen i 25-årsåldern fick skjuts till sjukhuset av en privatperson. – Mannen har säkerligen skadats på något sett eftersom vi upprättat en anmälan om misshandel och olaga frihetsberövande, säger Thomas Agnevik, presstalesperson på Polisen. Blev mannen av med några ägodelar? – Det går inte att styrka att han ska ha blivit av med någonting, säger Thomas Agnevik. Dela på Facebook Dela på Twitter

