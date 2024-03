Många grova brott i Jönköpings län – tvingas prioritera bort utredningar

I klippet: hör polisens utredningschef Jonatan Wetterlind om vilka utredningar som blir lidande på grund av alla grova brott den senaste tiden.

Det har varit många grova brott i Jönköpings län de senaste månaderna. I höstas skedde bland annat ett misstänkt mordförsök i Anderstorp och ett misstänkt mord på en äldre kvinna i Gnosjö.

Och efter nyår har det fortsatt. I mitten på januari skedde ett misstänkt mord då en död man i 45-årsåldern hittades i intill en bensinmack Jönköping. Senare under januari skedde en misstänkt mordbrand efter lägenhetsbrand på väster i Jönköping, där en 16-årig kille är misstänkt.

Högt tryck på grova brott-utredningar

I början på februari skedde ett misstänkt mord efter ett bråk i Huskvarna. Förra veckan dog två män i samband med en lägenhetsbrand i Nässjö, där polisen misstänker brott. Och i söndags skedde ett misstänkt mord på en äldre kvinna i hemmet i Jönköping.

– Det är ett högt utredningstryck just nu, inte minst på grund av alla de grova brott som har varit. Sedan har också lagstiftningen ändrats så att fler brott räknas in under grova brott, säger Jonatan Wetterlind, tillförordnad chef för utredningssektionen på polisen i Jönköping.

Klarar ni av alla utredningar av de grova brotten?

– Ja vi har koll på läget. Vi gör dagliga avstämningar med resurser och lånar in personal till grova brott-utredningarna, säger han.