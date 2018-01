Många viten för busschaufförers mobilanvändande

SVT Nyheter Jönköping publicerade förra veckan en video som en passagerare spelade in på en buss i Jönköping.

I klippet syns bland annat hur busschauffören skickar sms medan denne kör.

Keolis, som kör bussarna åt Jönköpings länstrafik (JLT), uppgav då för SVT att de har nolltollerans för att använda mobiltelefon under körning, men att de under senaste halvåret inte fått in några sådana anmälningar mot sina busschaufförer.

Uppgiften fick personer att reagera på sociala medier och en del uppgav att de nyligen anmält Keolis busschaufförer för mobiltelefonanvändande.

Kontrollerar uppgifter

När SVT kontrollerar uppgifterna hos JLT visar det sig att företaget betalat vite 23 gånger under 2017 eftersom deras chaufförer använt mobiltelefon bakom ratten.

Stefan Gustavsson, affärsområdeschef på Keolis Sverige, bekräftar nu för SVT att den tidigare uppgiften om anmälningarna inte stämmer.

– Nej, den stämmer inte.

Varför uppgav Keolis det för en av våra reportrar?

– Exakt hur det kommer sig kan jag inte svara på, men jag kan bara konstatera att det blev fel, säger han.

Enligt Stefan Gustavsson har Keolis en tydlig policy för sina anställda. Han uppger även att företaget välkomnar lagskärpningen som träder i kraft 1 februari och som tvingar förare att ha mobiltelefonen fastsatt under körning.

– Siffran 23 är alldeles för hög. Vi ser jätteallvarligt på det här och vill absolut inte att någon av våra förare ska använda sina telefoner under körning, säger Stefan Gustavsson.

”Det är bedrövligt”

JLT har i avtalet med Keolis skrivit in att företaget ska betala vite om busschaufförer ertappas med att använda mobiltelefon under färd.

– Det är bedrövligt och man får inte göra det. Det är fel framför allt ur trafiksäkerhetssynpunkt, säger Carl-Johan Sjöberg på JLT

Men hjälper vitena?

– Det hoppas vi och det är bra att det uppmärksammas. Men tyvärr tror jag det är svårt att få bort beteendet, säger han.