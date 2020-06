Mannen gick bärsärkargång – åtalas nu för en rad brott

Det var natten mellan den 25 och 26 april som mannen, som har hemadress i Jönköpings kommun, tog sig in på en gård utanför Habo och där stal en hjullastare. Han körde med hög fart från gården och var då nära att köra på gårdsägaren. Därefter fortsatte mannen sin färd på hjullastaren in mot centrala Habo. Utanför Ica välte han en bil och därefter kördes fordonet in i ett bostadshus och garage.

Sedan fordonet fastnat i garaget sprang mannen från platsen och tog sig in i ett bostadshus där han hotade den boende med kniv och krävde att få nycklarna till en bil.

Polisen kunde följa efter mannen och stoppade honom efter en kortare biljakt. Vakthavade befäl Torbjörn Lindqvist uppger för Jönköpings-Posten att han under den aktuella natten hade gett polispatrullerna order om att skjuta mot mannen för att få stopp på honom. Något som dock inte behövdes.

Mannen har erkänt gärningarna men menar att han var narkotikapåverkad vid tillfället.