Martin och Daniel söker landets sämsta kyrkplatser

– Det är helt surrealistiskt. Det bara tog fart, säger Martin Jonliden.

Martin, ursprungligen från Eksjö och Daniel från Sundsvall, träffades under utbildningen till lärare på Högskolan i Jönköping och har varit nära vänner sedan dess. Och deras gemensamma humor och historieintresse resulterade i somras i Instagramkontot där bilder på de allra sämsta platserna i kyrkor publiceras.

– Vi tyckte att det var roligt och gjorde ett konto mest för att spara bilderna någonstans, säger Daniel Sandström.

– Vi skrattar inte åt kyrkan eller något som har med den att göra utan det är platsen som är där som gör det, säger Martin Jonliden.

Under predikstolen

Dålig plats i Kumla kyrka. Foto: Privat

Killarna besöker själva kyrkor och tar bilder men får även många skickade till sig av sina följare.

– Det finns många riktigt dåliga platser, men det var väl så förr, man skulle fylla kyrkorna till bredden, säger Martin.

Och vilken är den sämsta ni har sett hittills?

– I Särna kyrka finns platser under själva predikstolen. Den är under all kritik, säger Daniel med ett skratt.