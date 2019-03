Visa alla (2)

Martin Thörnberg: ”Vi ser fram emot kvartfinalen mot Färjestad”

Under 2000-talet har HV71 och Färjestad mötts flera gånger under slutspelet, fyra gånger har det slutat med guld för båda lagen. – Det kommer att bli bra matcher nu i slutspelet. Både vi och Färjestad är ju ett av de mest framgångsrika lagen under 2000-talet, säger Martin Thörnberg.

Senaste gången lagen möttes i slutspelet var 2017, då vann HV71 kvartsfinalen med 4-0 i matcher. Många kommer säkert ihåg den smärtsamma förlusten i semifinalen 2006. Med två minuter kvar av matchen ledde HV71 med 3-2 i den sjunde avgörande matchen. Men Färjestad vände och vann på ordinarie tid. Lagen har även mötts två gånger i final på 2000-talet. Första mötet var 2004 då vann HV71, senaste gången de möttes i final 2009 förlorade de. Martin Thörnberg som vunnit fyra SM-guld med HV71 vet vad som krävs för att vinna kvarten. – Det handlar om att hålla sig till sin spelplan och göra det så noggrant som möjligt, samtidigt måste man ha viljan att göra skitjobbet som krävs för att vinna. Jag hoppas att vi vinner men det kommer att bli jämnt, säger Martin Thörnberg. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!