Matsvinnet minskar på länets sjukhus

Vid den senaste mätningen i våras slängde patienterna i Värnamo, Eksjö och i Jönköping i snitt 91 gram per portion, vilket kan jämföras med 102 gram per portion i höstas. Även svinnet i sjukhusrestaurangerna minskade något. Från 62 gram per portion till 61 gram per portion.

Mätningen gjordes under en vecka i våras.

Därmed har Regionen redan nått upp till målet som står i hållbarhetsprogrammet vad det gäller patientgruppen, att minska svinnet med tio procent fram till 2020. När det gäller restaurangsvinnet är de inte riktigt i hamn.

– Vi har ett mål med en minskning på fem procent från föregående år och än så länge ligger det på en minskning på en procent, men vi tror att det kommer se bättre ut i nästa mätning, säger Jennie Ferm, kostchef på Värnamo sjukhus.

Över 2 000 portioner

De tre sjukhusen i länet lagar i snitt 750 patientportioner och 1 400 restaurangportioner om dagen. Svinnet som blir på Värnamo sjukhus går numera till en ny maskin, en så kallad Greenbox som gör om avfallet till en biologisk massa.

– Om vi stoppar i 100 kilo så får vi ut närmare 30 kilo och på så sätt kan vi minska hämtningsfrekvensen av matavfallet, säger Jennie Ferm.

Hon berättar att regionen också kollar på andra användningsområden.

Mäter oftare

Region Jönköpings län mäter sedan förra året matsvinnet oftare och en förklaring till att det minskar handlar enligt kostchefen om bra planering.

– Det är en tät kontakt med alla medarbetare och även med gästerna. Men också att vi lagar mat efter hand.

Hon säger att planeringen är lättare i restaurangen, men när det gäller patienterna är köket noggranna med att de får veta hur många som ska ha mat varje dag så att de redan tidigt på morgonen kan planera rätt.