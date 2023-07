Mexikanska elever går sommarskola i Gränna

Det är Jönköping University Enterprise, dotterbolag till Jönköping University, som ligger bakom kursen som ska locka hit fler internationella elever. Sommarskolan hålls på campus i Gränna, där det i år bor totalt 40 elever på skolans internat. 39 av 40 kommer från Mexico och endast en elev från USA.

Fokus på hållbarhet

Christina Dahlén D’Cruz, engelsklärare och koordinator, berättar att årets gäng främst är intresserade av hållbarhet och hur Sverige gör för att hålla sina klimatmål.

– Det här är unga som brinner för hållbarhet och en bättre värld, säger Dahlén D’Cruz.

De har bland annat fått besöka Huskvarna sortergård för att ta del av hur vi i Sverige gör med våra sopor. Ett besök som läraren berättar fascinerat många, eftersom det är så olikt från hur det ser ut i deras egna hemländer.

Av de elever som SVT får prata med är det många som vill ta lärdom av Sverige, för att kunna bidra med liknande levnadssätt i sina egna hemländer.

– It’s the little things you can do everyday to change the way you live, säger Atalla Izaguirre, elev från Mexico.



