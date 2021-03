Mindre pengar skänks åt tiggande EU-migranter under pandemin

I klippet ovan hör du Iréne Linddahl på Kyrkhjälpen berätta om situationen för EU-migranterna nu under coronapandemin. Foto: Fredrik Sandberg/TT/Johannes Tolf/SVT

Det har blivit svårare för EU-migranter som tigger utanför butiker att få in pengar under coronapendmin. Det berättar Iréne Linddahl på Kyrkhjälpen i Jönköping, som oroas över att människor riskerar att hamna i kriminalitet i försök att få in pengar.