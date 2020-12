”You can run but you can not hide”. ”Spring för livet” .”Jag ska komma imorgon och slå ihjäl dig” . Dessa och drygt tusen andra sms och mms skickade mannen till flera personer som han kommit i kontakt med i deras tjänsteutövning.

Mannen, som är född i mitten av 70-talet, var inte nöjd med beslut som fattats och åtalas därför för flera fall av olaga hot, ofredanden, hot mot tjänsteman och olaga förföljelse.

Bland bevisningen mot mannen finns ljudfiler och kopior av de olika meddelandena.