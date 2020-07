Misstänkt ökat fusk bland distansstudierna

Under förra året anmäldes 105 ärenden till disciplinnämnden vid Jönköping University. Under 2018 och 2017 var det 106 respektive 74 anmälningar. I år har hittills 143 anmälningar kommit in.

– Vi kan se en tydlig ökning under senvåren på nästan femtio procent fler anmälningar om misstänkt fusk, jämfört med tidigare år, säger Robert Gunnarsson, vice rektor för utbildning på Jönköpings högskola.

Trots ökningen tycker Robert Gunnarsson att det är viktigt att poängtera att majoriteten av studenterna inte fuska på prov.

Hur upptäcker ni att studenterna eventuellt fuskar?

–Det finns olika sätt att upptäcka fusk. Exempelvis kan vi ibland se tecken på att studenter samarbetat, eller att de använt otillåtna hjälpmedel. Men det är svårt. Vi kan inte ens vara helt säkra på att det är rätt student som tenterat när de sitter hemma.

Förebygga situationen

Gunnarsson berättar att de arbetar aktivt för att förebygga fusk och att han hoppas på att man kan hålla fler tentor på campus i höst.

–Det handlar om att formulera frågorna så att det inte spelar någon roll om de använder hjälpmedel eller inte. Vår ambition är alltid att ha så rättssäkra examinationer som möjligt.

– Det är viktigt att påpeka att det vi har sett är ett ökande antal anmälningar till disciplin- och avskiljandenämnden. En anmälan är inte nödvändigtvis detsamma som att en student fuskat, men det innebär en misstanke om fusk.

I klippet berättar Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet, bland annat om metoder för att minska fusket