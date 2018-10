Nu kommer snön – kallare väder väntar

– Vi har kall luft som kommer ned nu och ett lågtryck som passerar sent på fredag och natten mot lördag. Först kommer det in som regn och sedan blir det snöblandat under lördagen, säger Åsa Rasmussen, meteorolog på SVT.

Hur mycket snö kan vi vänta?

– Vilka mängder det blir får vi vänta med eftersom det är ett tag kvar.

Kallare i hela landet

Småländska höglandet ser ut att få mest snö, men den ser inte ut att ligga kvar på länets vägar under lördagen, enligt Åsa Rasmussen.

– Däremot kommer det nog ligga kvar i diken och på gräsmattor.

Kan vi förvänta oss kallare väder nu?

– Ja det blir en ganska stor skillnad. Fram emot lördagen får vi några plusgrader och sedan på natten en eller ett par minus.

Hela landet ser ut att få kallare väder enligt Smhi.