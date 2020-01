Polisen avsatte extra personal under en dryg veckas tid där de riktade in sig på Tranås, en kommun som är en av flera som Höglandspolisen just nu arbetar med på ett offensivt sätt. Polisen Roger Olsson anser att operationen i Tranås varit lyckad.

– Det finns mycket narkotika men vi har varit effektiva i vårt arbete mot narkotikan, säger Roger Olsson.

Hör mer om Höglandspolisens insats i Tranås i klippet ovan.