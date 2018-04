Övervakningskamera avslöjade tjuvar

Det var vid halv två på lördagsnatten som polis fick in larmet om inbrottet. Via en övervakningskamera hade anmälaren sett hur de tre männen tog sig in på området.

– En hundpatrull var snabbt på plats och kunde gripa tre män som misstänks för det här inbrottet, säger Åsa Willsund, polisens presstalesperson.

Männen hade monterat bort strålkastare på en bil inne på bildemonteringen i syfte att ta den med sig. Men de greps alltså av polis innan brottet hann fullbordas.

De misstänka männen är alla tre mellan 20 och 30 år.