Stopp på E4 Foto: TT

Personbil körde in i bergvägg- stopp på E4

Vid nio tiden fick SOS-Alarm in ett samtal om en singelolycka i höjd med Kaxholmen/Huskvarna. När räddningstjänsten kom till platsen hade en personbil kört in i bergväggen.

– Det är en personbil som har kört in i bergväggen, det är helt stopp på E4:an just nu. skadeläget är oklart men personen följer med till sjukhuset, säger SOS-Alarm.