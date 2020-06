Polisinspektören: ”Förekommer mycket dopning på gymmen”

Polisen Andreas Fyhr, som själv var en del av insatsen, berättar i klippet ovan om hur den gick till

Polisen har fått in många tips om dopning på olika gym på Höglandet under den senaste tiden. Därför gjorde polisen under måndagen och tisdagen riktade insatser och tog flera urinprov på människor de misstänkte använde sig av dopningspreparat.

– Vi har också en känsla av att det förekommer mer dopning nu, människor kanske tar mer preparat nu inför sommaren, säger Andreas Fyhr, polisinspektör.

Poliser finns på gym

Polisen på Höglandet vill att människor ska vara medvetna om att de även finns på gymanläggningar.

– Vi finns ute på gatorna, men man ska även känna att polisen finns på gymmen och här kan man bli upptäckt om man begår brott, säger Andreas Fyhr.

Flera gym i Jönköpings län är anslutna till Prodis och arbetar med 100% ren hårdträning, i klippet nedan förklarar SVT vad det handlar om.