Smittskyddsläkaren inför befarad ny coronavåg: ”Många har inget skydd alls”

Enligt Folkhälsomyndigheten läggs ungefär 25 covidsjuka patienter in på sjukhus varje dag över hela landet. Men enligt ett nytt scenario kan siffran stiga till 60 personer per dag under mitten av maj.

– Vi vet att immuniteten hos befolkningen dalar med tiden. Framför allt är det för få unga som fyllt på med sin tredje dos. Har man inte den har man inget skydd alls mot den omikronvarianten som cirkulerar just nu, säger Malin Bengnér som är smittskyddsläkare i Region Jönköpings län.

Vad tänker du om att många unga inte har något skydd alls?

– Jag tycker att det är olyckligt, för även om de flesta unga inte drabbas av allvarlig sjukdom, så gör trots allt några det.

Så många vårdas just nu

I Jönköpings län är det i början av veckan 14 personer som vårdas på sjukhus med covid-19, varav en på intensivvårdsavdelningen. Men den siffran kan alltså komma att stiga framöver.

– Se till att du har bästa möjliga skydd. Är du över 18 år och inte har tagit din tredje spruta så se till att göra det så snart som möjligt, säger Bengnér.

