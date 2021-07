Regionen om ombokningarna: Mindre problem än befarat

– Det är glädjande, säger Region Jönköpings läns corona-vaccinsamordnare Jonas Almgren.

Under våren larmade anställda och chefer inom vården att det började komma in många ombokningar av tiderna för dos 2. Det ställde till det för sjukvården. Vårdcentralen Bra Liv i Vetlanda var en av flera vårdcentraler i Sverige som dagligen fick in flertal samtal från de som vill boka om andra vaccinationstillfället mot covid-19, till efter semestern.

Men enligt Jonas Almgren har inte sommaren hittills blivit så problematiskt som befarat när det gäller ombokningar, i klippet ovan hör du honom berätta hur stor andel som bokar om.