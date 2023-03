Resenärernas kritik: Dålig information om inställda bussar i Jönköping

Ett par decimeter nysnö gjorde att stadstrafiken i Jönköping varit inställd under fredagsmorgonen. De fick ställas in redan under torsdagskvällen på grund av det ymniga snöandet.

– Jag har stått i nästan en timme och väntat, säger Linda Östhed som förgäves väntade på en buss.

Flera resenärer var kritiska till vad man beskriver som bristfällig information om de inställda bussarna. Bussbolaget Vy som kör busstrafiken åt Jönköpings länstrafik, JLT, säger att de tar åt sig av kritiken.

