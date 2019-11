Ridsportens största stjärnor gör upp på Elmia

När SVT träffar Peder Fredricson i en av hallarna på Elmia pågår en ponnyklass för de allra minsta. Senare under dagen ska han själv in och tävla på samma arena. Att ryttare i alla åldrar och män och kvinnor tävlar under samma tak, är något unikt för just ridsporten.

– Jag blev inspirerad när jag var yngre av duktiga ryttare så jag hoppas man kan inspirera någon ung ryttare själv, säger Peder Fredricson.

Fullt på läktarna

Fredricson har med två hästar till Jönköping Horse Show i år, H&M Crusader Ice och H&M Kirlo van den Bosrand. Han har varit med alla år sedan tävlingarna startade.

– Det är ett fantastiskt evenemang, det är superbra för svensk ridsport och det blir bättre och bättre för varje år.

Tävlingsarrangörerna ser en ökning av besökare, inte minst för att tävlingarna infaller när det samtidigt är höstlov.

Hur skulle du ranka Jönköping Horse Show?

– Jag är ute och tävlar mycket men uppskattar verkligen att komma hem och tävla på hemmaplan, säger Peder Fredricson.

Final på söndag

På söndag rider Peder Fredricson final och med i startfältet på 1.50 m klassen finns bland annat Malin Baryard Johnsson, Stephanie Holmén och Fredrik Jönsson.

För några veckor sedan presenterades Sveriges hopplandslag för 2020 med OS som mål. Fyra av de sex ryttare som tillhör A-truppen befinner sig just nu på Jönköping Horse Show.