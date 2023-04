Stor risk för gräsbränder i Jönköpings län – SMHI har utfärdat en varning

Stora delar av mellersta och norra Götaland samt delar av västra Svealand omfattas av SMHI:s varning. Mellan klockan 10 och 18 den 16 april är det stor risk för att gräsbränder uppstår och sprids i det torra fjolårsgräset. Därför ska stor försiktighet iakttas vid eldning utomhus.

Under helgen har endast ett fåtal gräsbränder rapporterats i länet. Bland annat i Eksjö under söndagsförmiddagen och utanför Gislaved under lördagen.

Enligt Räddningstjänsten i Jönköping är det förvånande att det inte varit fler med tanke på att det är så torrt ute just nu.

– Det gäller verkligen att vara försiktig, säger räddningstjänsten ledningsoperatör i Jönköping.

Vid 13.30 på söndagen kom larm om ytterligare en gräsbrand. Den här gången i Hillerstorp i Gnosjö kommun.

I klippet hör du om hur man bäst bör elda