Rökgranat kastades in i Husqvarnafabriken i Huskvarna

Det var vid 23-tiden som polisen fick larm om händelsen på Husqvarnafabriken.

– Det kom in till oss klockan 22.53. Det var på Stockmakaregatan i Huskvarna och vi åkte dit tillsammans med räddningstjänsten. Jag vet inte på vilket sätt föremålet kom in i fabriken, men på något sätt har en rökgranat kastas in i lokalerna och den utlöste brandlarmet, säger polisens presstalepserson Thomas Agnevik.

Föremålet togs i beslag och polisen genomförde en brottsplatsundersökning på plats.

Vill ha tips

I nuläget finns enligt polisen ingen misstänkt för brottet.

– Vi har spanat och spårat med hund, men är givetvis intresserade av att få in tips om någon har sett något i samband med händelsen, säger Thomas Agnevik.