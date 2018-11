Ronja Samnder ska med sin macka ”Orange is the New Good” försöka kamma hem en SM-titel. Foto: Pressbild/Montage

Ronjas macka fjärde bäst i landet

Ronja Sander från Jönköping kom på en fjärde plats i Mack-SM som avgjordes på fredagseftermiddagen. Hon tävlade med bidraget ”Orange is the New Good”.