Så mycket sparar Jönköpingsföräldrar till sina barn

Sparandet till barnen har ökat. Sedan den senaste mätningen, som gjordes 2015, har det ökat med nästan 30 procent. Men hur mycket man sparar varje månad skiljer sig åt.

Genomsnittsfamiljen i landet sparar 575 kronor i månaden per barn. Men i Jönköping är det både mindre pengar per månad och färre familjer som sparar. Här sparar föräldrarna i genomsnitt 519 kronor per månad till sina barn. det är 56 kronor mindre i månaden mindre än riksgenomsnittet.

Några hundralappar spelar roll

Familjens inkomster spelar stor roll för hur mycket som sparas till barnen. Genomsnittsfamiljen i landet med en inkomst på 55 000 kronor i månaden sparar 655 kronor i månaden till barnet, medan familjer som tjänar mindre än 30 000 kronor sparar 317 kronor per barn.

– Några hundralappar per månad kan väl inte göra så stor skillnad kan man tycka, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Men det har det. Ränta-på-ränta-effekten är mäktig och bidrar till att även mindre belopp kan bli stora över tid.

Skillnad i startkapital

– Med en genomsnittlig avkastning på fem procent skiljer det 119 810 kronor mellan vad de två barnen har i startkapital när de fyller 18 år. Om vi räknar på månadspengen som barnen i Jönköping får så blir det 183 971 kronor efter 18 års sparande, vilket är 19 847 kronor mindre än snittet.

För de familjer med en månadsinkomst under 30 000 kronor sparar 44 procent till sina barn. För familjer med den högre inkomsten är det 77 procent som sparar.

Respekt för de som inte kan spara

– Det är oroväckande att klyftan är så tydlig. Barn till föräldrar med lägre inkomst riskerar att få en sämre start i livet än de barn som har ett startkapital att ta med sig när de tar steget in i vuxenvärlden, säger Emma Persson, som samtidigt framhåller att hon har stor respekt för de familjer som inte har möjlighet att spara alls.