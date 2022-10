Så ska sökandet fortsätta efter försvunna kvinnan i Vetlanda

På fredagsmorgonen konstaterar polisen att stora delar av området genomsökts utan att kvinnan anträffats – och att man därför byter strategi.

– Vi har gjort ett otroligt stort jobb när det gäller att söka av i närområdet i och omkring Vetlanda. Vi känner oss trygga med att vi har gjort vad vi kan där, säger Johnny Gustafsson, presstalesperson vid polisen till TT.

Punktmarkering

Under dagen kommer sökinsatsen i stället att fokuseras på punktmarkering utefter de tips som kommer in.

– Det har kommit in tips kontinuerligt i det här ärendet. Det är en situation i ett område där många blir väldigt engagerade, många känner de inblandade så det blir lite av ett trauma för den här staden. Så många vill hjälpa till, säger Johnny Gustafsson.

Sjöräddningen

Hemvärnet och Missing people, som tidigare dagar deltagit i sökandet, ska inte längre vara med. Däremot kommer polispatruller, hundförare och räddningstjänsten delta. Det kommer även att användas drönare. Dessutom ska Sjöräddningssällskapet hjälpa till med sökinsatser i sjöar.

– Det finns en hel del sjöar i området som behöver sökas av lite mer, så det är en specialresurs som är bra.

Polisen efterlyser fortsatt tips från allmänheten, särskilt iakttagelser från lördagskvällen eller söndagsförmiddagen.