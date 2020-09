Wetterhälsan har under en tid haft 35 provtagningar i snitt per dag. Men på tisdagen 1 september var det 135 personer som gick, cyklade eller körde bil igenom ett tält på A6-området för att provtesta sig. Under onsdagen var det redan vid öppning över 30-talet människor på plats för att provtesta sig.

– Jag måste ha ett intyg till mitt jobb för att visa att jag inte är smittad, men människor är säkert här av flera olika anledningar, säger Mohammad Reza.