Sävsjö sänker avgifterna till kulturskolan

Beslutet kommer efter att ledarna för musikskolan i Sävsjö uppmärksammat barn- och utbildningsnämnden på att det i hög grad är barn till högutbildade som deltar i deras verksamhet.

– Vi har fått signalerna om att många barn inte har råd att delta på grund av föräldrarnas ekonomi, säger Fredrik Håkansson.

Bland de lägre avgifterna

Terminsavgiften är just nu 558 kronor för elever i årskurs 1 och 2. För de äldre barnen är terminsavgiften 788 kronor. Men från årsskiften sänks avgiften till 450 kronor per termin oavsett ålder. Samtidigt sänks avgiften för instrumenthyran från 238 till 150 kronor per termin.

Efter sänkningarna ligger avgifterna för kulturskolans i Sävsjö bland de lägre av länets kommuner, ungefär som kulturskolan i Habo.

– Det är positivt om vi kan bidra till kulturskapandet i kommunen. Jag tänker också att detta kan vara med och minska utanförskap, säger Fredrik Håkansson.

Hur klarar ni den här satsningen ekonomiskt?

– Beräkningar som gjorts visar att den kostar runt 140 000 kronor och det löser vi inom befintlig budget. Får vi in fler elever får vi ju också ökade intäkter, säger Fredrik Håkansson.