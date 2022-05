Se hemvändaren segra inför gamla hemmapubliken

Emil Lindgren är en av Sverige främsta mountainbikecyklister. Han tillhörde arrangörsklubben IKHP mellan åren 2004 och 2009 och när Huskvarna Mountainbike Tour kördes i helgen var han tillbaka på välkänd mark.

– Jag känner mig som hemma här så det var superkul att komma tillbaka, säger Emil Lindgren.

Lockade internationella åkare

Huskvarna Moutainbike Tour är en av nio deltävlingar i den landsomfattande SWE Cup XCO 2022. I Huskvarna kördes en deltävling per dag torsdag till lördag. Under torsdagen kördes en ”backprolog”, ett kortare lopp uppför en lång backe. Under fredagen var det ett vanligt race med en åktid på cirka 1,5 timme för elitcyklisterna. Och under lördagen kördes en kortare bana på drygt 20 minuter.

Sverigeeliten har varit på plats under alla dagarna. Fredagens tävling genererade seedningspoäng i världscupen vilket lockade även internationella åkare till touren.

– Jag vet vilket jobb det är att arrangera en sån här tävling så högsta betyg för arrangörerna, säger Emil Lindgren.

