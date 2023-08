Sex års fängelse för våldtäkt mot barn

Mannen har genom hela utredningen och rättegången förnekat brott. Han erkände dock att han träffat och umgåtts med flickorna, som är mellan 11 och 14 år.

Nu döms han, mot sitt nekande, för fyra fall av våldtäkt mot barn, ett fall av sexuellt övergrepp mot barn, fyra fall av sexuellt ofredande, ett fall av sexuellt ofredande mot barn, fyra fall av utnyttjande av barn för sexuell posering och ett fall av barnpornografibrott. Han döms också att betala 962 000 kronor i skadestånd till de sex flickorna.

Enligt tingsrätten är allvaret i brottsligheten sådan att fängelse är det enda tänkbara straffet.

Utredningen växte

19-åringen häktades i mars och under utredningen växte både antal brottsoffer och gärningar. En av flickorna har utsatts via sociala medier och har alltså inte träffat mannen fysiskt. Det övergreppet upptäcktes under utredningen.

Redan förra hösten gjorde polisen anmälan till socialtjänsten gällande 19-åringen på grund av oro av sexuell karaktär kopplat till minderåriga.

I klippet nedan hör du åklagaren i intervju efter rättegången