Sixten och Adrian reparerar cyklar till förmån för Musikhjälpen

Hittills har eleverna i årskurs 9 på Sanda i Jönköping samlat in 10 000 kronor. Deras mål är 34 000 kronor, vilket var den summan som förra årets nior samlade in till Musikhjälpen. Adrian Kiland och Sixten Lindberg hoppas kunna överträffa målet med deras initiativ. Under tisdagen öppnade de en cykelverkstad på skolan.

– Det är ett viktigt tema på Musikhjälpen och passande om man tänker på det som pågår med kriget i Ukraina, säger Adrian Kiland.

Meka på skoltid

De räknar med att reparera cirka tio cyklar under dagen. Båda två har tränat cykelsport sedan de var små och att få ägna sig åt att meka med cyklar på skoltid kan de inte annat än beskriva som en toppen-dag.

– Det är framför allt tvättning, en hel del byta till vinterdäck och ställa in växlar som krånglar, säger Sixten Lindberg.

